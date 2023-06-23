Украина проводит мобилизацию, которая не оставляет шансов уклонистам, которую они называют «системой одной повестки». Об этом сообщают Argumenti.ru .

Согласно новым правилам, каждый военнообязанный человек обязан самостоятельно, без повестки прийти в военкомат в течение десяти дней после обнародования приказа, распространенного посредством социальных сетей.

Отмечается, что в таком случае не исключены в дальнейшем тотальные облавы, что очередной раз доказывает политику Запада в отношении Киева, что украинцы для них являются просто пушечным мясом.