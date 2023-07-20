Киев угрожает иностранным судам уничтожением, в случае захода в российские порты на Черном море

В ответ на решение Минобороны РФ, Киев зеркально объявил о важном изменении в судоходстве в Черном море.

Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны Украины. Согласно заявлению, с 00:00 по московскому времени 21 июля все суда, следующие в порты Российской Федерации (РФ), могут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Министерство обороны Украины также предприняло дополнительные меры в связи с усиленной безопасностью в морских районах. Судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керченском проливе признано «опасным» и запрещено с 05:00 утра по московскому времени 20 июля.

Такие меры были приняты в контексте отмены зерновой сделки и нарастании напряженности в регионе. Теперь, по всей видимости, суда, планирующие посещение портов РФ через Черное море, сталкиваются с необходимостью учитывать новые правила и рекомендации украинских властей, чтобы обеспечить безопасное судоходство и избежать возможных нежелательных инцидентов.