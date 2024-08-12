Киев запросил у Парижа разрешение использовать французское оружие для ударов по России

Министр обороны Украины Рустем Умеров запросил у своего французского коллеги Себастьяна Лекарню наносить удары по территории России французским оружием. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ответную реакцию министра обороны Франции Умеров не приводит.

Париж поставлял Киеву самоходные артиллерийские установки Caesar, ПЗРК Mistral, ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow), снятые с вооружения гаубицы TRF1 с боеприпасами к ним и другую технику.

Ранее Служба внешней разведки сообщала о планах Франции по отправке на Украину двух тысяч своих солдат.