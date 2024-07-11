Франция собиралась отправить в марте этого года на Украину 2 тысячи своих военнослужащих. Планы по этому поводу обнародовала российская Служба внешней разведки. Доклад одного из сотрудников данного ведомства был обнародован в журнале «Разведчик» .

Еще в марте этого года глава СВР Нарышкин утверждал, что Париж готовит отправку 2 тысяч своих военнослужащих на украинскую территорию. Теперь же этому предоставлено подтверждение. Французские власти заявляли, что ничего такого не планируют.

«По имеющимся данным, французский контингент для отправки на Украину все же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тысяч человек», - указано в отчете разведки.

Там же отмечено, что в зоне спецоперации уже погибло большое количество французов. Потери французской армии достигли уровня войны в Алжире, которая шла во второй половине прошлого века. Все причастные к этому ведомства, связанные с минобороны, постоянно решают вопросы похорон, выплаты пенсий и компенсаций как семьям погибших французских солдат, так и инвалидам. Число военных из Франции, убитых на Украине, уже превысило «психологически значимый порог». Если эти цифры всплывут в прессе, то это может стать поводом для массовых волнений в обществе.

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон передумал выступать с обращением к нации после того, как узнал о поражении своей партии на выборах. Она не сумела набрать большинство голосов при выборах в Национальное собрание, то есть французский парламент, во время второго тура.