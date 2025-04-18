Киевский суд арестовал участки крупнейшего месторождения лития на Украине

Более 50 участков Полоховского месторождения лития на Украине было арестовано по решению суда. Это связано с незаконной добычей полезных ископаемых. Об этом сообщил портал LIGA.net.

Полоховское месторождение находится в Кировоградской области, его разработкой занимается компания «Укрлитийдобыча», которая принадлежит Сергею Табалову. Генпрокуратура Украины считает, что эта фирма незаконно получила девять лет назад разрешение на разработку месторождения. В итоге офис генерального прокурора направил в Печерский суд Киева требование вынести решение об аресте ряда участков, где литий добывается незаконно.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал сразу 51 участок. Все это происходит на фоне проработки соглашения между Украиной и США о совместной добыче полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что американские войска стали уходить из Сирии. Вывод военнослужащих начался с базы, которая располагалась в районе крупнейшего газового месторождения «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Оттуда уже ушла колонна техники, которая насчитывает сотни боевых машин.