Американские военные покидают газовое месторождение «Конико» в Сирии

Американские войска начали покидать военную базу в районе крупнейшего газового месторождения «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник в курдских формированиях, сотрудничающих с США.

По информации издания, первые колонны с тяжелой техникой начали движение около десяти дней назад, а на днях из района вывели еще одну группу — в общей сложности около 270 единиц техники, включая тягачи и бронетранспортёры.

Обе колонны направились в сторону иракского Курдистана, конечным пунктом стал район Ирбиля. Эти действия, как отмечается, являются частью более масштабного плана по сворачиванию военного присутствия США на данной базе.

Между тем в Пентагоне подтвердили факт перемещения, но сделали акцент не на выводе, а на перераспределении сил. По словам представителей оборонного ведомства, такие передислокации проводятся регулярно и отражают стратегию гибкой адаптации к изменяющимся угрозам. О конкретных причинах ухода с «Конико» напрямую не сообщается, однако наблюдатели связывают происходящее с общей корректировкой американской политики в регионе.

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