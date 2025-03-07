Кинокомпания в США пытается оспорить многомиллиардный иск Трампа

Дональд Трамп захотел взыскать с компании Paramount огромную сумму, и руководство этой фирмы подало в суд ходатайство, в котором объявляет себя невиновным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт суда, где ведется разбирательство.

Еще в октябре прошлого года Трамп подал иск в суд Северного округа штата Техас. В нем он обвиняет Paramount в том, что во время выпуска одной из программ теледебатов между будущим президентом США и его соперницей Камалой Харрис программа была отредактирована. Это сделала дочерняя организация Paramount. Харрис постарались выставить в самом лучшем виде, а суждения Трампа подверглись негативным оценкам. Это воспринято им как намерение ввести общественность в заблуждение. Сначала Трамп потребовал от фирмы $10 млн, но потом вдвое увеличил сумму иска. Теперь Paramount подала в суд ответное ходатайство.

«Дональд Трамп, чиновники, занимающие самые высокие посты в нашем правительстве, стремятся наказать новостную организацию за защищенные конституцией редакционные суждения, которые им не нравятся», — указано в документе.

В компании также сослались на первую поправку к Конституции США.

Ранее появились сообщения, что правительство Трампа обязали выплатить часть средств по замороженным контрактам с иностранными подрядчиками. Правительство обязали отдать часть денег из почти $2 млрд уже до вечера 10 марта.