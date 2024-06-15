Американский лидер Джо Байден заявил, что пять государств обязались передать Незалежной комплексы Patriot и прочие системы ПВО, а в Польше, Испании и Германии сообщили, что не планируют перебрасывать свои Patriot на Украину. По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, страны Старого Света отказываются передавать Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot, потому что это производит странное впечатление на фоне призывов ввести на территорию Незалежной войска Североатлантического альянса. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что европейцы твердят, что не собираются отдавать вооружение, так как получили его не бесплатно, при этом еще неделю назад все говорили, что отдадут ПВО и снаряды.

По мнению продюсера, такое постоянно меняющееся мнение свидетельствует о том, что очень неподготовленное противодействие они пытаются оказать нашей стране, то есть их, по сути, толкают на противостояние с Россией.