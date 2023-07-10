Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил в ходе форума молодых политологов «Дигория» о том, что информационная война с Западом продлится дольше, чем «горячая» и экономическая.

«Из трех войн сначала закончится горячая война – мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом. Дольше будет экономическая война. но самая длинная, самая сложная, самая долгая будет война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война», – сказал Кириенко.

Прежде всего, Запад пытается воздействовать на молодое поколение. Он пытается развить в россиянах комплекс неполноценности, для чего переписывает историю. Цель такого внушения – попытка убедить молодых людей в том, что только западные ценности ведут к процветанию.

Сегодня Служба внешней разведки России распространила заявление, в котором сообщается, что Госдеп США направил в американские СМИ инструкции, как им следует освещать события в России.