Кирпичи на тротуаре и перила в воздухе: в Ростове обрушилась часть двухэтажки

Никто не пострадал. На кадрах с места происшествия видна груда кирпичей, завалившая тротуар, обнажившиеся оконные проемы и балконные перила, которые чудом держатся в воздухе. Сейчас на месте работают коммунальные службы и сотрудники Управления ГОиЧС, территория оцеплена.

Как выяснилось, здание, не выдержавшее испытания временем, имеет сложную юридическую историю. Дом является частным, однако в нем располагалась муниципальная квартира. Еще в 2024 году арендаторов оттуда расселили, а помещение на первом этаже и вовсе нежилое. С тех пор в здании никто не проживал.

Статус строения долгое время был предметом спора между собственником и городскими властями. Администрация неоднократно предлагала владельцам признать дом многоквартирным, чтобы затем включить его в программу переселения из аварийного жилья, и даже предлагала варианты в маневренном фонде. Однако собственники отказывались. В итоге районная администрация была вынуждена обратиться в суд с иском о признании дома многоквартирным. Обрушение стены поставило точку в этом споре, но ценой утраты самого здания.