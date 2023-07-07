Китай запретил ввоз японских продуктов после сброса воды с «Фукусимы»

Фото: [ Акция южнокорейских рыбаков в Сеуле против сброса Японией воды с АЭС «Фукусима»/АР/ТАСС ]

Китайские власти приняли решение запретить импорт продуктов из десяти префектур Японии, включая Фукусиму, говорится в заявлении таможенного управления КНР.

В отношении ввоза продуктов из других районов Японии будет установлен жесткий радиоактивный контроль.

Эта мера послужила ответом на сброс воды с атомной станции «Фукусима-1».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что план сброса воды соответствует международным стандартам. Свой доклад опубликовало правительство Южной Кореи, в котором также утверждается, что влияние сбросов на морскую воду было незначительным.

Однако все эти заявления не убеждают простых жителей в радиоактивной безопасности. Тревогу бьют японские и южнокорейские рыбаки, которые опасаются, что на фоне сброса воды с «Фукусимы» их продукция окажется невостребованной.