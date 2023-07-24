Китайские дипломаты отреагировали на удар ВСУ по российским журналистам

Министерство иностранных дел КНР потребовало обеспечить безопасность всех без исключения мирных жителей, в том числе и работников средств массовой информации.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала нападение на сотрудников прессы, которое произошло в Запорожской области.

«Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права», - указала она.

Ее слова привело ТАСС. Мао Нин напомнила, что в соответствии с правом мирным жителям должна быть гарантирована безопасность. Вдобавок ко всему китайский дипломат осудила вмешательство в конфликт со стороны Соединенных Штатов. По ее мнению, поставки Киеву оружия является очень безответственным шагом.