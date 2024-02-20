Украинский президент предпринял максимум усилий, чтобы не отдать этот населенный пункт российской армии. В итоге у него ничего не вышло, и это сильно ослабило позиции главы Украины. Так считает издание Asia Times.

Авторы статьи, которая вышла у этой газеты, напомнили, что Владимир Зеленский пошел на беспрецедентные меры, чтобы сохранить Авдеевку под контролем Киева. Когда главком Залужный стал поговаривать о необходимости сохранения солдат и отводе войск, его заменили на Александра Сырского. Но и тому не удалось заставить биться украинцев до последнего, они попросту разбежались с передовой, в том числе и в плен к россиянам. Все это нанесло тяжелейший удар по репутации Зеленского.

«Вашингтон тешил себя надеждой, что ему удастся добиться смены режима в России. Теперь эта перспектива очень даже вероятна, но не для России, а Киева», - так считают журналисты.

Сам Зеленский практически лишился поддержки среди армейцев, они крайне недовольны его решениями. Это со временем приведет к смещению нынешнего президента, причем наиболее вероятным его преемником станет именно смещенный Залужный.

Ранее появились сведения, что при содействии Зеленского Украина продала за рубеж более миллиона литров донорской крови. Она собиралась в качестве помощи для солдат ВСУ, и после этого по серой схеме ушла на Запад.