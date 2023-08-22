Китайский эксперт предупредил, чем чревато вмешательство НАТО в украинский конфликт

Он считает, что боевые действия могут охватить всю Европу, распространившись на десятки стран.

Обозреватель Сун Чжунпин из издания Global Times предупредил, что стремление Соединенных Штатов и государств Северо-Атлантического блока помогать Киеву может стать фатальным для них.

«Если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в войну в Европе», - указал он.

Журналист добавил, что к войне могут привести даже дальнейшие поставки некоторых вооружений на Украину. Например, отправка Западом дальнобойных ракет для нужд ВСУ может сделать его полноценной стороной конфликта. Сун Чжунпин подчеркнул, что на данный момент украинская армия не может совершить прорыв российской оборонительной полосы.