Китайский GAC GS8 вновь загорелся на трассе во время движения
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Еще один китайский внедорожник GAC загорелся на трассе во время движения. На этот раз инцидент произошел под Краснодаром. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что водитель лишь отделался легким испугом за счет быстрой реакции, при это данный автомобиль не так давно прошел техосмотр, где не было обнаружено никаких отклонений.
Отмечается, что пламя появилось в месте, где изгибается топливный патрубок. Представители компании-производителя пообещали провести очередное расследование. В настоящее время автомобиль передан дилеру.
Напомним, что ранее подобный инцидент произошел возле заправки на трассе М12. У автомобиля заело водительский ремень и отказали тормоза, из-за чего водитель чуть не сгорел там заживо. Также был отмечен случай возгорания китайского внедорожника в Саратове.