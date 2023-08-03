Китайский посол в РФ назвал НАТО виновником обострения украинского кризиса

Этот альянс уже три десятка лет разжигает огонь по всему миру, поощряя сепаратизм и лишая мир стабильности.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что Северо-Атлантический блок пять раз расширялся на восток в Европе. Это заметно повлияло на мир и безопасность этого региона. По его мнению, НАТО должно было развалиться после окончания холодной войны, поскольку блок был продуктом противостояния США и СССР. Но этого не произошло.

«Продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. Дипломат считает, что везде, куда дотягиваются руки альянса, заканчивается мир и начинают гибнуть люди. Именно НАТО и стало виновником обострения украинского кризиса и начала боевых действий.