Китайский смартфон загорелся у пассажира рейса Иркутск — Москва

Телефон марки Realme загорелся у одного из пассажиров рейса Иркутск — Москва, который обслуживали «Уральские авиалинии». Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел 13 июня. У пассажира неожиданно загорелся китайский телефон, из-за чего он выбросил его на пол. Из-за смартфона в салоне началось задымление. Взволнованные люди начали тушить огонь своими силами, выливая на гаджет воду из бутылок.

Как уточнили в авиакомпании, бортпроводники приняли оперативные меры по устранению возгорания — тушили огонь с применением огнеупорных перчаток. Впоследствии телефон был помещен в специальный бак в туалете под наблюдением экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, но было повреждено ковровое покрытие в салоне.

В пресс-службе компании уточнили, что на борту находились 165 человек, 159 из которых — пассажиры.

В декабре 2022 года подобный случай произошел на борту самолета Airbus A-319, летевшего из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, авиакомпании «Аврора». Тогда у одного из пассажиров задымился пауэрбанк. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Южно-Сахалинске.

В том же месяце на борту Airbus A-321, готовившегося вылететь в Калининграда из Москвы, авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло задымление аккумулятора мобильного устройства. Задымление было быстро ликвидировано, а пассажиров оперативно эвакуировали по аварийным трапам.

Ранее сообщалось, что открытая форточка стала помехой для вылета самолета из Тюмени в Москву.