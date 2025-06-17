В аэропорту Тюмени рейс авиакомпании ЮТэйр, направлявшийся в Москву, был вынужден прервать взлет из-за открытой форточки. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident.

Проблему с форточкой в самолете обнаружили во время выполнения предварительных проверок. Формальное выполнение чек-листов привело к тому, что вылет из Тюмени в Москву пришлось отложить. Время задержки не уточняется.

Этот инцидент произошел всего через несколько дней после другого ЧП с российским авиаперевозчиком. В выходные самолет «Азимута», выполнявший рейс Москва-Батуми, потерял капот правого двигателя во время взлета. Судно развернули в московский аэропорт. Никто не пострадал.

Ранее Росавиация ночью, 17 июня, закрыла все аэропорты Москвы на прием и отправку рейсов.