Студента из Китая задержали в Москве за контрабанду военной техники

Китайский гражданин проживал в Москве и учился в вузе. Параллельно от отправлял к себе на родину предметы, которые сочли военной контрабандой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

27-летний парень из Китая учился в Москве в одном из высших учебных заведений на факультете авиастроения. Он проживал в общежитии. У него в комнате был устроен обыск после того, как его задержали сотрудники Центральной почтовой таможни. Оказалось, что китаец отправлял к себе домой предметы, которые проходят по разряду военного имущества и военной техники. У него изъяли более ста вещей военного назначения, произведенных в России и СССР.

«Студент утверждал, что военное обмундирование, бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4 и даже конструкции, напоминающие противотанковый гранатомет, купил на интернет-площадках», — указано в микроблоге.

Правоохранители возбудили в отношении китайского гражданина сразу два уголовных дела, одно из них по статье «Контрабанда военной техники». Его пока отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Китае прошла казнь высокопоставленного чиновника. Бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая Ли Цзяньпина обвинили в получении взяток на сумму в $200 млн и приговорили к высшей мере наказания.