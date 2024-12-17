В Китае за коррупцию и взятки на $426 млн казнили экс-секретаря компартии Ли Цзяньпина

Бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Цзяньпина казнили за коррупционные преступления. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ли Цзяньпин работал в компартии в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото. Наказание было исполнено утром 17 декабря. Его признали виновным в незаконном присвоении более 1,43 млрд юаней (более $199 млн).

Кроме того, Ли Цзяньпин того получил финансовые и материальные ценности от других лиц на сумму 577 млн юаней (более $80 млн), а также не по назначению использовал более 1,05 млрд юаней (более $146 млн) государственных средств.

Специальный суд приговорил Ли к смертной казни еще в 2022 году, но в августе 2024 года вердикт был подтвержден апелляционной инстанцией. Также во время служебного расследования выяснилось, что чиновник получил финансовые и материальные ценности на сумму около 577 млн юаней, а более 1,05 млрд юаней использовал не по назначению.

Перед казнью Ли Цзяньпин успел встретиться с близкими родственниками.

Глава КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал необходимость продолжения борьбы с коррупцией и отметил, что партия будет действовать по принципу нулевой толерантности к данному явлению. Резкие меры против коррупционеров, такие как казнь, стали неотъемлемой частью антикоррупционной кампании, проводимой в стране.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Китай столкнется с демографическим кризисом к 2035 году.