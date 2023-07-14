Китайскую работницу детсада казнили за преднамеренное отравление десятков детей

Воспитательница Вань Юнь намеренно добавила в еду своим подопечным нитрит натрия. От этого пострадало 25 воспитанников детского садика, а один из них впоследствии скончался.

За два года до этого преступления женщина поссорилась с мужем. Она подсыпала ему в пищу то же самое токсичное вещество, из-за чего мужчина получил отравление средней степени тяжести. Позже она поссорилась на работе с одним из работников того же заведения, после чего решила отомстить и отравила детей. Один ребенок скончался после того, как медики пытались его вылечить на протяжении десяти месяцев.

За такое преступление китаянке была назначена судом смертная казнь. Об этом сообщило издание «Пэнпай». И вот народный суд города Цзяоцзо, который расположен в провинции Хэнань, дал подтверждение того, что казнь состоялась. Она прошла вчера, 13 июля.