Кличко: два человека получили ранения в результате взрыва в Киеве

Киевский градоначальник заявил, что из-за взрыва начался пожар в жилом доме. Зафиксированы разрушения, прибывшие на место происшествия спасатели не только занимаются тушением возгорания, но и производят эвакуацию людей. На данный момент они вывели в безопасное место 18 человек.

«В настоящее время два человека госпитализированы», - указал Виталий Кличко в своем микроблоге.

Прошедшей ночью на Украине воздушная тревога объявлялась не только в Киеве, но еще в десяти регионах. По сообщению СМИ, взрывы были также слышны в Харькове и Кривом Роге.