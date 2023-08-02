Кличко: сразу в нескольких районах Киева ночью гремели взрывы

По его утверждению, сначала удар получил Соломенский район, следом к нему присоединился Голосеевский район.Чуть позже, добавил градоначальник в своем микроблоге, было зафиксировано возгорание в Святошинском районе города. Виталий Кличко не стал приводить никаких подробностей того, какие именно объекты пострадали.

А вот Сергей Попков, руководитель столичной военной администрации, был чуть более конкретен. Он указал, что повреждения получило одно из нежилых зданий. По его словам, в отражение налета включилась противовоздушная оборона. В связи с этим объявлялась воздушная тревога, и она продлилась чуть более часа.