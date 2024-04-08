Климатолог Андрей Киселев спрогнозировал грядущие разрушительные паводки в России

В пятницу в Орске была разрушена дамба на реке Урал на фоне наводнения. Власти города объявили срочную эвакуацию, поскольку 6,6 тыс. домов оказались подтопленными, свыше 1,1 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и находиться во временных убежищах. Климатолог Андрей Киселев спрогнозировал, как часто теперь станут случаться подобные потопы и в чем их истинная причина. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, наводнение практически не имеет ничего общего с солнечной активностью.

Эксперт отметил, что для избежания подобных катастроф следует адаптироваться и делать это заранее. Так, при наличии в городе водоотвода необходимо его улучшить, таким образом, это не устранит риск возникновения подобной ситуации, однако риски снизит точно.

По его мнению, за прошедшие двадцать и более лет количество всевозможных природных катаклизмов выросло в разы, то есть в нашей стране увеличилось вдвое, а в мире – втрое. Это связано с ветровыми нагрузками — штормами, ураганами, торнадо, а также ливнями и засухами. Поэтому наводнение в Орске не стоит считать последним.