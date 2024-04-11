Климатолог Ильин назвал причины роста уровня воды в реке Урал под Оренбургом

Уровень реки Урал в Оренбургском районе за минувшую ночь увеличился свыше чем на 30 см, преодолев отметку в 1054 см, опасный показатель превышен на 124 см, в связи с чем жителей призвали покинуть зону подтопления. Климатолог Александр Ильин рассказал, как долго уровень воды в реке еще будет расти. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, для того чтобы прекратился подъем уровня рек в Оренбурге нужны конкретные климатические процессы. Так, для просыхания необходимо несколько месяцев, а также жаркая и ветреная погода.

Эксперт добавил, что причиной паводков стала суровая и морозная зима. К тому же морозы пришли рано, почва промерзла глубоко. Также объем выпавшего снега за сезон превысил норму наполовину, а весна наступила очень резко. Промерзшая земля не могла впитывать воду, из-за чего появились малые ручейки, которые стекались в устья малых рек и т.д. Это и стало послужило выходу рек из берегов.

По его мнению, повышение уровня реки говорит о том, что нахождение около подобных водных источников может стать опасным и есть смысл эвакуироваться.

Напомним, что уже неделю в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера. Сегодня утром уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к 11 м.