Климатолог Липка определила ежегодный ущерб России от опасных природно-климатических явлений

По словам климатолога Оксаны Липка, ежегодный ущерб нашей страны от опасных природно-климатических явлений составляет примерно 60 млрд рублей. Об этом сообщают « Известия ».

Также эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин озвучил данные ряда недавних исследований, согласно которым, при нынешнем треке изменения климата через шесть лет потенциальные потери глобальной экономики составят 12% ВВП, а к середине века — до 40% ВВП.

По его мнению, на фоне неблагоприятных климатических явлений ущерб для экономики исчисляется не одним, двумя, тремя процентами, а десятками процентов ВВП. Во многих странах, прежде всего островных потери могут быть просто катастрофические.