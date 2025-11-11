Клименко заявил, что Россия стала самой уязвимой мишенью для кибератак

Российская цифровая инфраструктура оказалась в уникально уязвимом положении перед лицом кибератак, несмотря на эффективно действующие системы защиты. Как пояснил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, страна постоянно подвергается массированному цифровому шпионажу, когда злоумышленники систематически отслеживают активность серверов, роутеров и мобильных устройств, похищают пароли и анализируют почтовые переписки в поисках доступа к критически важным системам. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, объяснение такой ситуации кроется в геополитической изоляции и технологических особенностях. В отличие от Китая, защищенного масштабным сетевым экраном, и других взаимно интегрированных стран, Россия остается открытой для атак со всех направлений без возможности рассчитывать на международную помощь в киберпространстве из-за сложившейся политической обстановки. Эта исключительная открытость делает ее легкой мишенью для злоумышленников.

Экс-советник главы государства добавил, что парадоксальным следствием постоянной угрозы стала выработка устойчивости к атакам. При огромном количестве ежедневных кибератак Россия демонстрирует впечатляющую результативность защиты — крупными инцидентами стали лишь временные сбои у Rutube, СДЭКа и «Аэрофлота», что на фоне тотального давления можно считать минимальными потерями.

По его мнению, хотя Россия остается наиболее открытой и уязвимой мишенью в киберпространстве, ее защитные системы научились эффективно нейтрализовывать последствия атак, предотвращая катастрофические последствия для цифровой инфраструктуры страны.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную идентификацию для входа в интернет.