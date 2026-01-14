«Клин клином»: как москвич дал отпор грабителю с отверткой на Каланчевской улице

Правоохранительные органы пресекли опасное нападение в центре столицы. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, инцидент произошел ранним утром на Каланчевской улице.

По информации ведомства, неизвестный мужчина, угрожая отверткой, потребовал у прохожего отдать личные вещи. Однако жертве удалось оказать сопротивление, и злоумышленник, не достигнув цели, скрылся с места преступления.

Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска подозреваемый был задержан недалеко от места нападения. Им оказался 39-летний житель Твери, не имевший регистрации в Москве. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

В настоящее время фигурант взят под стражу. Следователи проверяют его возможную причастность к другим преступлениям, совершенным в столице.