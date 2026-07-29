Лекарство против жировых накоплений: Пенза закупает препарат за 20 миллионов рублей
Больница имени Бурденко в Пензе закупит препарат от жира на 20 млн рублей
Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области объявило электронный аукцион на поставку препарата «Себелипаза альфа» для Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Начальная стоимость государственного контракта составляет ₽19,85 млн, пишет Пенза пост.
Назначение и специфика лекарственного средства
Закупаемый препарат предназначен для проведения жизненно необходимой терапии пациентов с редкой патологией:
- Лечение дефицита лизосомальной кислой липазы (ДЛКЛ): «Себелипаза альфа» — рекомбинантная кислая липаза человека, применяемая для ферментозаместительной терапии.
- Механизм действия: восполняет нехватку естественного фермента, способствуя расщеплению триглицеридов и эфиров холестерина, которые при данном заболевании накапливаются в клетках печени, селезенки и сосудов.
- Значимость терапии: применение высокотехнологичной биологической терапии предотвращает развитие тяжелых поражений печени и жизнеугрожающих осложнений.
Детали закупки и сроки
- Объем закупки: 420 мл концентрата для приготовления раствора для инфузий.
- Стоимость единицы: около ₽47,3 тыс. за единицу объема.
- Сроки подачи заявок: аукцион открыт для участников до 5 августа 2026 года.
- Срок исполнения контракта: поставка должна быть выполнена в полном объеме до 31 декабря 2026 года.