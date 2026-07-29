Дешевле Гранты Спорт: как японский кроссовер Toyota удивляет ценником на авторынке
«За рулем»: японский Toyota Yaris Cross оказался дешевле китайских аналогов
На российском авторынке появилась возможность приобрести компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, импортируемый из Японии. На фоне растущих цен на отечественные и китайские автомобили стоимость правого субимпактного кроссовера в ряде регионов оказалась сопоставима со стартовыми версиями Lada Vesta и ниже некоторых бюджетных исполнений Lada Granta Sport, пишет За рулем.
Варианты поставок и географический разброс цен
Цены на Toyota Yaris Cross существенно варьируются в зависимости от комплектации, формата поставки (под заказ или из наличия) и региона:
- Владивосток (под заказ от ₽1,555 млн): минимальная стоимость зафиксирована на уровне 1 555 000 рублей за праворульный переднеприводный кроссовер в версии Z Adventure с 1,5-литровым атмосферным мотором (120 л. с.) и вариатором Direct Shift. В стоимость входят таможенная очистка, утильсбор, а также оформление СБКТС и ЭПТС. Другие продавцы предлагают аналогичный привоз за 1 750 000 рублей.
- Благовещенск (из наличия на складе): за автомобили 2023 года выпуска просят 2 290 000 рублей за комплектацию Z и 2 390 000 рублей за спортивное исполнение GR Sport.
- Сравнение с рынком Японии: оригинальная стоимость комплектации Z Adventure в Японии составляет 2 736 800 иен (около ₽1,3 млн по текущему курсу), что делает итоговую цену «под ключ» во Владивостоке минимально нацененной.
Комплектации и уровень оснащения
Зависимо от модификации японский кроссовер предлагает богатый набор опций комфорта и безопасности:
- Спортивная версия GR Sport: отличается агрессивным экстерьером, оригинальной решеткой радиатора, красными тормозными суппортами, перфорированным кожаным рулем, креслами с развитой боковой поддержкой, металлическими накладками на педали, климат-контролем и фирменными ковриками.
- Комфортные опции в топовых версиях: зимний пакет с подогревом передних сидений, руля и зоны дворников (лобового и заднего стекол).
- Системы безопасности: датчики давления в шинах, парктроники спереди и сзади, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и 18-дюймовые легкосплавные диски.