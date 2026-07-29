Дешевле Гранты Спорт: как японский кроссовер Toyota удивляет ценником на авторынке

Владивосток (под заказ от ₽1,555 млн): минимальная стоимость зафиксирована на уровне 1 555 000 рублей за праворульный переднеприводный кроссовер в версии Z Adventure с 1,5-литровым атмосферным мотором (120 л. с.) и вариатором Direct Shift. В стоимость входят таможенная очистка, утильсбор, а также оформление СБКТС и ЭПТС. Другие продавцы предлагают аналогичный привоз за 1 750 000 рублей.