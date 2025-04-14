«Клубы серого дыма повсюду»: в Петербурге полыхает ангар производственного цеха

Ангар полыхает на улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash на Мойке.

Источник отметил, что плотным серым дымом у производственного цеха спецавтоматики полностью затянуто небо Приморского района.

Как сообщила «Фонтанка», с каждой минутой пожар становится все сильнее. Издание также опубликовало фотографии, на которых видно, как густой серый дом покрывает небо.

По информации Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в 09:15 мск спасатели получил сигнал о пожаре, произошедшем на ул. Маршала Новикова. В ведомстве отметили, что огонь возник внутри ангара площадью 30 на 100 м.

Сейчас на месте происшествия работают три пожарных расчета. Всего в тушении пламени участвуют 15 сотрудников. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Также не поступала информация и пострадавших.

Ранее сообщалось, что в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге прогремел мощный взрыв.