«Клубы серого дыма повсюду»: в Петербурге полыхает ангар производственного цеха
Mash: в Приморском районе Петербурга загорелся ангар цеха спецавтоматики
Фото: [unsplash.com]
Ангар полыхает на улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash на Мойке.
Источник отметил, что плотным серым дымом у производственного цеха спецавтоматики полностью затянуто небо Приморского района.
Как сообщила «Фонтанка», с каждой минутой пожар становится все сильнее. Издание также опубликовало фотографии, на которых видно, как густой серый дом покрывает небо.
По информации Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в 09:15 мск спасатели получил сигнал о пожаре, произошедшем на ул. Маршала Новикова. В ведомстве отметили, что огонь возник внутри ангара площадью 30 на 100 м.
Сейчас на месте происшествия работают три пожарных расчета. Всего в тушении пламени участвуют 15 сотрудников. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Также не поступала информация и пострадавших.
Ранее сообщалось, что в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге прогремел мощный взрыв.