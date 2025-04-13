В районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге прогремел взрыв

Около 05:10 утра в Оренбурге прогремел сильный взрыв. О ЧП сообщает телеграм-канал Shot.

После этого в районе Сакмарской ТЭЦ начался пожар. По словам очевидцев, на северо-востоке города появился столб черного дыма.

Некоторые горожане пожаловались на отключение электроэнергии в их квартирах.

По предварительной информации, причиной взрыва и аварии стало замыкание на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Терешковой.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Представители власти пока не никак не прокомментировали случившееся.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.