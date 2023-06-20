Количество отравившихся шаурмой в Братске превысило сто человек

За медицинской помощью после инцидента обращался 101 пострадавший. Такие цифры назвал Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

Он озвучил их в своем микроблоге. По утверждению главы региона, среди отравившихся насчитали 22 ребенка.

«Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме», - написал Кобзев.

Затем он добавил, что семеро госпитализированных пациентов уже выписаны. О ЧП стало известно еще 14 июня. Правоохранители немедленно приступили к выяснению его причин. Оказалось, что в кафе «Шаурму хочу» нарушили ряд правил, в том числе нормативы по хранению продуктов, а также технологию приготовления блюд.

Отравление посетителей этого заведения произошло из-за бактерий сальмонеллы, которые вызвали симптомы острого отравления. Владелец кафе был задержан, а затем отправлен под домашний арест, а само заведение закрыто.