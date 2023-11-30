Количество погибших россиян при пожаре в хостеле Алма-Аты выросло до двух

Ранее стало известно об одном погибшем гражданине РФ, жителе Якутии. Позже появились сведения, что погибших россиян было двое.

Департамент полиции Алма-Аты сообщил об имеющихся у него данных.

«Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан», - указала пресс-служба данного ведомства.

Слова ее представителей привело ТАСС. Во время пожара самостоятельно спаслись из хостела, который расположен на первом этаже и в подвале здания, 59 человек. Троих из них пришлось отправить в больницу. Все погибшие надышались угарным газом во время пожара в коридоре гостиницы. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.