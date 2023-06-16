Количество погибших в результате разрушения Каховской ГЭС снова увеличилось

Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он указал, что по состоянию на вчерашний день пропавшими без вести числились 17 человек.

«Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек», - уточнил он.

Его слова привели РИА Новости. Сальдо добавил, что все усилия, которые предпринимаются спасателями МЧС и военными по розыску пропавших без вести, не увенчались успехом. В пунктах временного размещения беженцев сейчас находится почти 2 тысячи человек. А всего с подтопленных территорий эвакуировано более 8 тысяч человек.