Количество погибших в результате разрушения Каховской ГЭС снова увеличилось
Фото: [© Дмитрий Макеев/РИА Новости]
Из-за наводнения, которое произошло после разрушения задвижек на дамбе, погибло 25 человек.
Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он указал, что по состоянию на вчерашний день пропавшими без вести числились 17 человек.
«Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек», - уточнил он.
Его слова привели РИА Новости. Сальдо добавил, что все усилия, которые предпринимаются спасателями МЧС и военными по розыску пропавших без вести, не увенчались успехом. В пунктах временного размещения беженцев сейчас находится почти 2 тысячи человек. А всего с подтопленных территорий эвакуировано более 8 тысяч человек.