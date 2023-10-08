Количество пострадавших на фоне эскалации конфликта в Израиле составило более 2,2 тыс. человек

Количество пострадавших из-за конфликта на юге Израиле составило свыше 2,2 тыс. человек. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав.

Отмечается, что именно столько людей госпитализированы в медучреждения.

Уточняется, что более 20 человек находятся в критическом состоянии, свыше 340 получили серьезные ранения, около 440 - ранения средней тяжести.

Также на данный момент насчитывается более 700 человек погибших.