Количество пострадавших на фоне эскалации конфликта в Израиле составило более 2,2 тыс. человек
Фото: [©Вячеслав Татаровский/РИА Новости]
Количество пострадавших из-за конфликта на юге Израиле составило свыше 2,2 тыс. человек. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав.
Отмечается, что именно столько людей госпитализированы в медучреждения.
Уточняется, что более 20 человек находятся в критическом состоянии, свыше 340 получили серьезные ранения, около 440 - ранения средней тяжести.
Также на данный момент насчитывается более 700 человек погибших.