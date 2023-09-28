Количество пострадавших при взрыве в Ташкенте превысило полторы сотни человек

Прошедшей ночью в столице Узбекистана случился сильный взрыв в районе таможенного терминала. От него пострадало 163 человека.

Пресс-служба узбекского министерства здравоохранения заявила, что в результате инцидента получили травмы различной тяжести 163 человека. Еще один при этом погиб.

«В результате ЧП мальчик-подросток 2006 года рождения умер на месте», - заявили ее представители.

Это заявление привело в своем материале ТАСС. Взрыв произошел на складе логистической компании, который находится в Сергелийском районе Ташкента. По мнению полиции, его могло вызвать прямое попадание молнии.