Количество жертв наводнения в Херсонской области возросло до семнадцати человек

Ряд населенных пунктов в регионе оказались затопленными после взрыва, который разрушил задвижки дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем микроблоге сообщил, что это число вновь выросло. На данный момент полностью подтверждено, что в городе Голая Пристань погибло 12 человек. Еще пять человек обнаружили мертвыми в населенном пункте Алешки.

До сих пор считалось, что в результате подрыва на Каховской ГЭС погибло 9 человек. Новые цифры почти удваивают количество жертв.