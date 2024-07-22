Количество жертв пожара во время квеста «Дом ужасов» в Махачкале возросло до двух человек

Число жертв пожара в квест-руме «Дом ужасов» в Махачкале увеличилось до двух, скончалась вторая девушка. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что 19-летняя студентка, пришедшая в в это заведение вместе с мужем, умерла в больнице от очень сильных ожогов. Ее 20-летний супруг находится в реанимации с ожогами 50% тела. Кроме того, вторая 25-летняя девушка, тоже попавшая в больницу в крайне тяжелом состоянии, у нее обгорело 97% тела, скончалась.

Отмечается, что один из владельцев данного квеста задержан и дает показания следователям.

Во время ЧП квест проходили две пары. Сотрудник поджег специальную перчатку и отбросил в сторону, где лежали бензопилы с керосином, что привело к возгоранию. Одна из участниц была прикована наручниками к стулу. Двоих парней удалось спасти, а две девушки погибли. В «Доме ужасов» был всего один сценарий: гостей заковывали в кресла и сажали в клетки, их задачей было выбраться.