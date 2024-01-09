Количество жертв землетрясения в Японии превысило двести человек

Из-под развалин зданий спасатели извлекли тела еще 22 человек, поэтому в итоге скорбный список погибших стал состоять из 202 имен.

Подземные толчки сотрясали полуостров Ното, который находится на японском острове Хонсю, на протяжении нескольких дней. Самые большие разрушения были отмечены в префектуре Исикава, где полностью либо частично были разрушены 1370 домов, а еще 300 строений было уничтожено возникшими пожарами. Количество официально погибших ежедневно возрастает по мере разбора завалов. Сейчас зарегистрировано 202 жертвы. Еще 565 человек получили ранения.

Об этом сообщило ТАСС. Подчеркивается, что это не окончательное число погибших. Их может со временем стать еще больше, поскольку экстренные службы внесли в свой список 102 пропавших без вести. С ними не могут связаться, и их местонахождение неизвестно.