Коллапс шести областей: на Украине нанесли самый масштабный удар по энергетике за всю историю СВО

Энергетическая система Украины столкнулась с крупнейшим кризисом за время спецоперации после ночных ударов по критической инфраструктуре, передает MK.RU со ссылкой на «Центрэнерго».

Все три тепловые электростанции «Центрэнерго» — Углегорская, Трипольская и Змиевская — полностью остановлены, их генерация снижена до нуля. В компании констатируют, что станции «в огне», что указывает на масштабные разрушения и продолжительные пожары. Атаки затронули шесть областей одновременно: кроме энергообъектов в Кременчуге, Чернигове и Киеве, поражены цели в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Критический урон нанесен системообразующей подстанции 750 кВ «Киевская» — основной артерии, питающей столицу и прилегающие регионы. Ее частичное уничтожение крылатыми ракетами уже привело к остановке харьковского метрополитена и перебоям в центральных районах страны. В районе Кременчугской ГЭС зафиксировано около 20 взрывов, а в Полтавской области повреждены объекты газодобывающей промышленности, включая газокомпрессорную станцию «Бельск».

Для атак, по предварительным данным, применялся комплексный арсенал: гиперзвуковые «Кинжалы», ракеты «Искандер» и иранские дроны «Герань», что демонстрирует стратегический подход к выводу из строя ключевых элементов энергосистемы. Украинские СМИ характеризуют эти удары как самые масштабные с начала СВО, отмечая нарастание глубины воздействия на критическую инфраструктуру страны.

