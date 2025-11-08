Дроны сбиты над семи регионами РФ: ПВО отбила атаку украинских БПЛА

За первую половину дня субботы, 8 ноября, противовоздушная оборона ликвидировала над российской территорией восемь беспилотников ВСУ. Такое заявление в своем телеграм-канале сделало Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия предприняла очередные попытки нанесения ударов по регионам России.

«В период с 9.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,— указали они.

Над территорией Новгородской области было ликвидировано два БПЛА. Еще по одному дрону сбили над Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской областями, а также Республикой Башкортостан.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи на 8 ноября над российской территорией удалось перехватить 79 БПЛА. Больше всего дронов, 36 единиц, сбили над Ростовской областью.