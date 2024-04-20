Коллекторские организации в Кемеровской области оштрафованы почти на три миллиона рублей с начала года

В Кемеровской области за первый квартал коллекторские организации оштрафовали почти на три миллиона рублей. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что судебными приставами было вынесено более 30 постановлений по административным делам о нарушении прав граждан при возврате просроченной задолженности. Кроме того, с января по март жители Кузбасса отправили в ведомство свыше 140 жалоб на действия коллекторов.

Отмечается, что на сегодняшний день в госреестре профессиональных коллекторских организаций зарегистрировано почти 480 организаций, из которых четыре находятся на территории Кемеровской области.

По информации судебных приставов, необходимо сообщать о навязчивых действиях коллекторов через интернет-приемную на официальном сайте ведомства.