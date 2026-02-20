Коллекция ненависти: в магазине под Калининградом торговали фашистскими наградами и шевронами

В Гвардейском районе Калининградской области сотрудники полиции пресекли незаконную продажу предметов с нацистской символикой. В ходе проверки, проведенной Центром по противодействию экстремизму, было обнаружено, что 46-летний местный житель выставил на продажу в своем магазине более 120 товаров с изображением запрещенной атрибутики, пишет «КП - Калининград».

В числе изъятого — элементы военной формы, значки, посуда, книги, ножи, награды, шевроны и другие изделия. Все они, как отметили в пресс-службе областного УМВД, находились в свободном доступе на витрине.

Основанием для проверки послужил выявленный в интернете факт публичной демонстрации запрещенной символики. В отношении владельца магазина составлен административный протокол, ему назначен штраф.