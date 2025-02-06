Колонна из 400 украинских военнослужащих на технике производства НАТО начала свои действия по контрнаступлению, двигаясь от Суджанского района к Беловскому, сообщил телеграм-канал SHOT. Часть этой группы была уничтожена на подступах к селу Уланок, где сейчас ведутся боевые действия.

Как стало известно каналу, сформированная колонна ВСУ с пехотой численностью до 400 бойцов на западной технике выдвинулась ранним утром из поселка Махновка в Суджанском районе.

Они двигаются по трассе в сторону Беловского района. Согласно информации от телеграм-канала «Архангел спецназа», беспилотники ВС РФ обнаружили скопление украинских войск и начали наносить массовые удары по технике. Среди поврежденной техники есть боевые машины ББМ, «Козак» и танки НАТО с ликвидированным личным составом.

Ранее сообщалось, что колонну спецназа ВСУ с техникой НАТО уничтожили в Курской области.