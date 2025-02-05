Колонну украинских войск уничтожили под Курском при попытке контрнаступления

Российским военным удалось уничтожить колонну украинского спецназа во время попытки ВСУ провести контрнаступление. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Украинские военные пытались контратаковать российские войска в Курской области. Колонна спецназа ВСУ на полной скорости двигалась на бронированных машинах производства НАТО к линии боевого соприкосновения, но ее вовремя засекли с помощью разведывательных беспилотников.

«В воздух были срочно подняты множество «птичек», которые разбили десант ВСУ. Вскоре был вычислен и подорван украинский Т-64, замаскированный неподалеку», — указал микроблог.

Ранее появились данные, что командование ВСУ планирует перевести всю украинскую армию на корпусную структуру. Такое заявление сделал главком Сырский. По его словам, Киев стремится провести реформу вооруженных сил, чтобы вовремя отвечать на все вызовы.