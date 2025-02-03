Украинскую армию пообещали перевести с бригадной структуры на корпусную

Украинскую армию полностью реформируют, переведя на корпусную структуру. Такое заявление в социальной сети сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По утверждению главкома, украинское командование старается отвечать на все вызовы и стремится реформировать армию.

«Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру», — указал он.

По мнению Сырского, украинских военных на протяжении февраля ждут очень непростые времена.

Ранее сообщалось, что глава российской администрации Харьковской области Ганчев выразил уверенность в том, что данный регион будет полностью освобожден российской армией. По его мнению, ВС РФ придется создавать санитарный кордон, свободный от нацистов, чтобы обезопасить территорию РФ.