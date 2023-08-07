Командир «Ахмата» высказался о шансах ВСУ отбить Артемовск

Украинские войска не оставляют попыток взять Артемовск, но шансов на это у них нет, заявил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он рассказал, что российские военные в курсе того, что ВСУ готовят серьезный штурм Артемовска-Бахмута, но у них нет сил, чтобы взять город.

Алаудинов отметил, что противник несет большие потери на этом направлении. По его словам, 22-я бригада ВСУ фактически перестала существовать, а ее остатки были переданы другим подразделениям.

Спецназ «Ахмат» был переброшен на артемовское направление в начале июля. За это время противнику не удалось захватить ни одного населенного пункта, подчеркнул Алаудинов.