Их к этому вынудили огромные потери. Особенно много иностранцев погибло под Артемовском.

Ахра Авидзба командует интернациональной бригадой «Пятнашка», которая была сформирована в Донецкой народной республике. Он и рассказал об имеющихся у него данных по поводу граждан иностранных государств, которые воюют в рядах украинской армии. По его утверждению, наемники не стремятся воевать в первых рядах.

«Они пользуются руками украинцев», - заверил комбриг.

Эта тенденция ярко проявилась после взятия ВС РФ Артемовска. Подавляющее большинство иностранцев теперь находится в тылу, за артиллерийскими позициями. Так они сохраняют свои жизни, эти сведения стали известны благодаря радиоперехватам.