На протяжении всего лета ВСУ пытаются овладеть этой деревней. Они так и не сумели взять ее под контроль полностью, при этом потеряли большое количество своих военнослужащих.

Апты Алаудинов командует спецназом «Ахмат», а также 2-м армейским корпусом ВС РФ. Он сообщил об обстановке в районе этой деревни. По его словам, Киев так и не смог добиться полного контроля над данным населенным пунктом. Противник вошел на территорию части деревни, плюс занимает позиции рядом с ней.

«Оставшаяся часть высот находятся под нашим контролем и часть Клещеевки — тоже под нашим контролем», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Между российскими и украинскими войсками находится так называемая серая зона, которая регулярно переходит из рук в руки. В результате общую картину можно назвать практически стабильной. Несмотря на все победные реляции ВСУ, им так и не удалось взять этот населенный пункт. При этом украинцы с начала июня потеряли на данном участке фронта огромное количество своих бойцов.